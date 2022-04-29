Юрген Клопп: «Ливерпуль» нацелен на квадрупл»

Юрген Клопп сказал, что «Ливерпуль» нацелен на квадрупл

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о желании выиграть все трофеи с английским клубом.

«Я не угрожаю, но это только начало. Сейчас мы на самом деле нацелены на квадрупл. Ждать 10 лет мы не можем, чтобы оставить воспоминания о себе. Нам нужно сделать это сейчас. Нужно получить удовольствие от путешествия.

Выиграем ли мы что-нибудь, мы не знаем. На данный момент мы попытаемся выжать из этого сезона все, что возможно», — цитирует Клоппа BBC Sport.

После 33 туров АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (80) на одно очко.