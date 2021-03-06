Анчелотти сравнил Месси и Роналду

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между форвардами Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в «Реале» на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне.

Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.

Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно, — цитирует Анчелотти Sky Sports.