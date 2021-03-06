Анчелотти сравнил Месси и Роналду
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между форвардами Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Сложно ответить. Но учитывая, что я тренировал Роналду в «Реале» на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня о нем прекрасные воспоминания, он забил огромное количество голов при мне.
Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.
Не хочу говорить, что он лучший, потому что у меня длинный список футболистов, с которыми довелось работать. Но он очень высоко, безусловно, — цитирует Анчелотти Sky Sports.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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