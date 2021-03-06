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Мэддисон продлит контракт с «Лестером»

22:57
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон близок к продлению контракта с клубом. 24-летний англичанин намерен остаться в стане «лис», хотя «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к игроку, информирует Manchester Evening News.

Нынешний контракт 24-летнего хавбека рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне на счету Мэддисона 8 голов и 5 результативных передач в 23 матчах АПЛ.

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