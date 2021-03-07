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«Лестер» одержал волевую победу над «Брайтоном»

00:55
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«Лестер» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур

«Брайтон» — «Лестер» — 1:2 (1:0)

Голы: Лаллана, 10 (1:0). Ихеаначо, 62 (1:1). Амарти, 87 (1:2).
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума (Джаханбахш, 90+1), Макаллистер (Альсате, 69), Мопей (Уэлбек, 79), Троссар.

«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Тавареш (Олбрайтон, 72), Варди, Ихеаначо (Чудхури, 90+1).

Предупреждение: Тилеманс, 76.

Судья: Оливер.

6 марта. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».

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