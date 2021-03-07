«Лестер» одержал волевую победу над «Брайтоном»
«Лестер» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над «Брайтоном» (2:1).
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 27-й тур
«Брайтон» — «Лестер» — 1:2 (1:0)
Голы: Лаллана, 10 (1:0). Ихеаначо, 62 (1:1). Амарти, 87 (1:2).
«Брайтон»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уайт, Гросс, Лаллана, Биссума (Джаханбахш, 90+1), Макаллистер (Альсате, 69), Мопей (Уэлбек, 79), Троссар.
«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Тилеманс, Амарти, Ндиди, Тавареш (Олбрайтон, 72), Варди, Ихеаначо (Чудхури, 90+1).
Предупреждение: Тилеманс, 76.
Судья: Оливер.
6 марта. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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