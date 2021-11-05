Бруну Фернандеш: «Сульшер и Гвардиола по-разному смотрят на футбол»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, чего ждет от матча 11-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
«Ман Сити» любит контроль. Но они могут и быстро атаковать. Когда они отбирают мяч, то очень быстро переходят из обороны в атаку. Мы должны быть осторожны, когда будем идти в отбор, у них очень сильный контрпрессинг. Сульшер и Гвардиола по-разному смотрят на футбол. У обоих — отличный стиль игры. Мы знаем, что будет сложно. Мы должны показать свой футбол и понять, как мы можем им навредить», — цитирует Фернандеша Sky Sports.
Матч «МЮ» — «Ман Сити» состоится завтра, 6 ноября. Начало — в 15.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю