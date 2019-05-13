Александр Зинченко: "Мне запретили подходить к чемпионскому кубку"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко - о победе в чемпионате Англии. В заключительном туре его команда обыграла "Брайтон" (4:1).

– Спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить.

– Кубок цел?

– Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер, будем отмечать чемпионство на стадионе, - цитирует игрока Tribuna.com.

В прошлом сезоне после победы в чемпионате Англии Зинченко уронил чемпионский кубок.

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