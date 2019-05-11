12:16 | Футбол — Англия

Александр Зинченко: "Будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити"

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью YouTube-каналу Manchester City Ukraine рассказал о ситуации с новым контрактом. Ранее появилась информация, что он согласовал условия новой сделки.

– Еще ничего такого не обсуждал, не договорился, – сказал Зинченко. – Все на стадии переговоров. Мне даже нечего открывать. Говорить, что я уже все условия согласовал, будет преувеличением. У меня еще есть несколько лет действующего контракта. Я готов каждый день выходить на поле и сражаться за клуб. А тема с продлением контракта – это все на стадии разговоров, не более.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=EqXDddOYBQs&feature=youtu.be

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