Александер-Арнолд пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд пропустит несколько недель в связи с травмой подколенного сухожилия. Информацию об этом подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

«У Трента травма подколенного сухожилия. Он также не поможет сборной Англии. Не очень хорошие новости. Посмотрим насколько это затянется», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

На вопрос журналистов — может ли отсутствие Трента затянуться на несколько недель — немецкий специалист ответил утвердительно.

Таким образом, 23-летний защитник точно пропустит предстоящий матч 1/4 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест», а также товарищеские матчи сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара, 26 и 29 марта.