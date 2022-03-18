Александер-Арнолд пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд пропустит несколько недель в связи с травмой подколенного сухожилия. Информацию об этом подтвердил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
«У Трента травма подколенного сухожилия. Он также не поможет сборной Англии. Не очень хорошие новости. Посмотрим насколько это затянется», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
На вопрос журналистов — может ли отсутствие Трента затянуться на несколько недель — немецкий специалист ответил утвердительно.
Таким образом, 23-летний защитник точно пропустит предстоящий матч 1/4 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест», а также товарищеские матчи сборной Англии против Швейцарии и Кот-д'Ивуара, 26 и 29 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|27
|16
|3
|8
|43-31
|51
|
5
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
6
|Тоттенхэм
|28
|15
|3
|10
|44-35
|48
|
7
|Вест Хэм
|29
|14
|6
|9
|48-36
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|29
|14
|4
|11
|29-23
|46
|
9
|Астон Вилла
|28
|11
|3
|14
|41-39
|36
|
10
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
11
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
12
|Лестер
|26
|9
|6
|11
|40-45
|33
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|
16
|Лидс
|29
|6
|8
|15
|31-65
|26
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Маркес Лоурейру Аллан
Эвертон
|23
|1
|6