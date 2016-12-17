Алан Пардью: "Челси" создает проблемы и не совершает ошибок"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью считает, что его команде не повезло в матче чемпионата Англии с "Челси" (0:1). По его словам, соперник очень грамотно защищался.

– Мы показали в последних двух матчах очень хороший футбол, но ничего не получили, – цитирует ВВС Пардью. – Соперник защищался прекрасно, забил, и мы уже не могли ничего поделать. Очень жаль, потому что до гола у нас были моменты. Мы держали мяч, хорошо играли в пас. Однако для наших игроков атаки этот матч был самым сложным, наверное. Мы не добились того, чего заслуживали. "Челси" создает проблемы и не совершает ошибок.