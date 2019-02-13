Аксель Витсель: "Не считаю, что АПЛ лучше, чем бундеслига"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель в преддверии гостевого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​ выразил мнение, что чемпионат Англии не сильнее бундеслиги по качеству футбола, сообщает Sportbuzzer.

– Не считаю, что АПЛ лучше чемпионата Германии. В первую очередь дело в хайпе СМИ и медиа. Гораздо больше людей по всему миру смотрят по телевидению АПЛ, потому что она доступна практически везде. Исторически международные медиа больше связаны с Англией, чем с Германией, Италией или Францией, но в качестве футбола я больших различий не вижу, – цитирует Витселя Sportbuzzer.

Все о Лиге чемпионов – здесь