Агуэро попал в аварию. Форвард избежал травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию. Инцидент произошел, когда футболист направлялся на тренировку своей команды, сообщает Daily Mirror.

31-летний аргентинец не пострадал. А вот его внедорожник получил довольно серьезные повреждения.

BREAKING Sergio Aguero involved in car crash before Man City traininghttps://t.co/nC3pNTUuBU pic.twitter.com/VXOoON6E4S — Mirror Football (@MirrorFootball) October 16, 2019

Напомним, что в 2017 году Агуэро также попал в автоаварию, в которой получил перелом ребер. Форвард вызвал такси, чтобы добраться до аэропорта Амстердама. По дороге водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб.

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