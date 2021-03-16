Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» должен выиграть Кубок Англии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне журналист и телеэксперт Гэри Невилл поделился мнением о задачах, которые должны ставить в команде в текущем сезоне.

«Кубок Англии в этом сезоне имеет большое значение для клуба. Кубок лиги и Кубок Англии были для «МЮ» отправной точкой последние 15-20 лет. Если Уле-Гуннар Сульшер намерен добиться успеха с этим клубом, ему нужно не только закончить сезон на 2-м месте в премьер-лиге, но и взять трофей.

Тогда это действительно будет прогресс. Тогда клуб сможет привлечь новичков в межсезонье для борьбы с «Манчестер Сити», — цитирует Sky Sports Невилла.

После 29 матчей чемпионата Англии «МЮ» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити», который провел 30 встреч, на 14 очков.