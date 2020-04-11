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Агент Хамеса ведет переговоры с «Ювентусом» и «МЮ»

14:20

Агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, Жорже Мендеш ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом», сообщает AS.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хамес может покинуть «Королевский клуб» в ближайшее время. Сообщалось об интересе к 28-летнему колумбийцу со стороны ряда клубов АПЛ.

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.

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