Агент Грилиша намекнул на уход игрока из «Астон Виллы». «МЮ» может побороться за полузащитника
Джонатан Барнетт, агент Джека Грилиша, намекнул, что игрок может уйти из «Астон Виллы», сообщает Daily Mail. Футболист хочет сыграть в Лиге чемпионов, куда «львы» точно не квалифицируются по итогам сезона.
«Манчестер Юнайтед» присматривается к игроку, подготавливая предложение в 50 миллионов фунтов. «Сити» также заинтересован в полузащитнике. Тем не менее Барнетт отмечает, что основной целью футболиста является сохранение «Астон Виллы» в АПЛ.
Грилиш является воспитанником клуба. В нынешнем сезоне 24-летний спортсмен провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и оформил 8 результативных передач. «Астон Вилла» после 33-х туров занимает 18-е место, набрав 27 очков. От спасительного 17-го места команду отделяют четыре очка.