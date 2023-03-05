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Сегодня, 09:53

Коди Гакпо рассказал о прогрессе «Ливерпуля» в последних матчах

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о прогрессе своей команды в последних матчах чемпионата Англии.

«Ливерпуль» набирает обороты? Да, я думаю, что у нас был трудный период раньше, но я считаю, что мы снова хорошо сработались, начали выигрывать матчи и показывать качественную игру, на которую способна наша команда. Надеюсь, мы продолжим это делать.

Думаю, когда я пришел, команде было непросто, мы не добивались тех результатов, которых хотели. Так что это было немного сложно. А затем и у меня был тяжелый период, но я думаю, что последние игры были лучше. Когда прибавила команда, тогда и я стал играть лучше и забил два гола. Так что это хорошее чувство лично для меня, и я просто стараюсь продолжать совершенствоваться и помогать команде, чем могу», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне 23-летний форвард сыграл за английский клуб 7 матчей и забил 2 гола.

«Ливерпуль» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 24 игры.

Футбол
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 26 18 4 4 66-25 58
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 26 14 3 9 46-36 45
5
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
6
 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8
 Брайтон 23 11 5 7 43-29 38
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 25 9 7 9 24-25 34
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 25 6 9 10 21-32 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
15
 Лестер 25 7 3 15 36-43 24
16
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
17
 Лидс 25 5 7 13 29-40 22
18
 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
20
 Борнмут 25 5 6 14 24-51 21
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Ман. Сити – Ньюкасл
 2 : 0
4.03 18:00
Арсенал – Борнмут
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4.03 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 0
4.03 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 4 : 0
4.03 18:00
Челси – Лидс
 1 : 0
4.03 18:00
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
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4.03 20:30
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Брентфорд

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П
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Кристиан Эриксен

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Нелсон Семеду

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Каземиру

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