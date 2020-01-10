Агент Эриксена встретится с руководством «Интера»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен намерен покинуть клуб. Агент игрока уже отправился в Италию, где проведет встречу с руководством «Интера», сообщает в Twitter журналист The Guardian Фабрицио Романо.

27-летний датчанин готов подписать предварительный контракт с миланским клубом. Его нынешнее соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года. Таким образом, футболист уже сейчас может подписать соглашение с другим клубом, а затем перейти в него бесплатно в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист.