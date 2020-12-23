Адама Траоре может продолжить карьеру в «Лидсе»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре может перейти в «Лидс», сообщает 90min.

По информации источника, 24-летний испанец недоволен количеством игрового времени в составе «волков» и намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Лидс» готов вступить в борьбу за футболиста.

В сезоне-2020/21 Траоре провел 15 матчей за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.