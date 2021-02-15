«Вест Хэм» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на четвертое место

«Вест Хэм» принимал «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Ливерпуль».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

24-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (1:0)

Голы: Райс, 41 — с пенальти (1:0). Диоп, 58 (2:0). Фредерикс, 90+6 (3:0).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Фредерикс, 90+2), Лансини (Нобл, 63), Лингард (Бенрама, 82), Соучек, Райс, Боуэн.

«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган (Ягелка, 84), Ампаду, Богл, Норвуд (Макберни, 63), Осборн, Ландстрем, Шарп, Макголдрик.

Предупреждения: Бэшем, 39. Ландстрем, 87.

Судья: Хупер (Англия).

15 февраля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».