«Вест Хэм» победил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на четвертое место
«Вест Хэм» принимал «Шеффилд Юнайтед» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.
«Вест Хэм» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, обойдя «Ливерпуль».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
24-й тур
«Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (1:0)
Голы: Райс, 41 — с пенальти (1:0). Диоп, 58 (2:0). Фредерикс, 90+6 (3:0).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Фредерикс, 90+2), Лансини (Нобл, 63), Лингард (Бенрама, 82), Соучек, Райс, Боуэн.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Иган (Ягелка, 84), Ампаду, Богл, Норвуд (Макберни, 63), Осборн, Ландстрем, Шарп, Макголдрик.
Предупреждения: Бэшем, 39. Ландстрем, 87.
Судья: Хупер (Англия).
15 февраля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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