Рамсдейл: «Арсенал» не собирается сдаваться. В АПЛ чего только не было»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о чемпионской гонке в АПЛ. В матче 33-го тура чемпионата Англии его команда уступила «Манчестер Сити» со счетом 1:4.

«Мы расстроены, но не собираемся сдаваться за пять игр до конца чемпионата. Если в футболе и может произойти нечто особенное, то это произойдет в этой лиге. Ничего может и не случиться, но в АПЛ происходили и более необычные вещи. Вы видите, как плотно идут команды вверху и внизу таблицы, так что мы собираемся приложить усилия в каждом матче. Нам нужно выиграть пять раз в пяти встречах. И тогда мы посмотрим, чем все закончится. Мы не можем жалеть себя», — приводит слова Рамсдейла Goal.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 75 очков за 33 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 73 очка, сыграв на 2 матча меньше.