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82 гола «Вулверхэмптона» подряд забивали не британцы. Больше было только у «Арсенала»

22:32

Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе отличился в матче чемпионата Англии против «Челси». Это 82-й подряд гол «волков» в АПЛ, забитый не британским футболистом (за исключением автоголов).

Это вторая по продолжительности подобная серия. Рекорд принадлежит «Арсеналу», у которого с октября 2005 по февраль 2008 года 171 гол забивали не англичане.

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