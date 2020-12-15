82 гола «Вулверхэмптона» подряд забивали не британцы. Больше было только у «Арсенала»
22:32
Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе отличился в матче чемпионата Англии против «Челси». Это 82-й подряд гол «волков» в АПЛ, забитый не британским футболистом (за исключением автоголов).
Это вторая по продолжительности подобная серия. Рекорд принадлежит «Арсеналу», у которого с октября 2005 по февраль 2008 года 171 гол забивали не англичане.
82 — Each of Wolves' last 82 goals in the Premier League have been scored by non-British players (excl. own-goals) — only Arsenal have had a longer such run in the competition (171 between October 2005-February 2008). Pack. #WOLCHE pic.twitter.com/0zioYd5BNz— OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2020
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