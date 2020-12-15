82 гола «Вулверхэмптона» подряд забивали не британцы. Больше было только у «Арсенала»

Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Даниэл Поденсе отличился в матче чемпионата Англии против «Челси». Это 82-й подряд гол «волков» в АПЛ, забитый не британским футболистом (за исключением автоголов).

Это вторая по продолжительности подобная серия. Рекорд принадлежит «Арсеналу», у которого с октября 2005 по февраль 2008 года 171 гол забивали не англичане.