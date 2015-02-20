Жозе Моуринью: "Останусь в "Челси", пока этого хочет Абрамович"

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью сказал, что намерен остаться в клубе. Ранее появилась информация, что "синие" готовятся продлить контракт, который истекает в 2017 году, на четыре года. Моуринью перешел в "Челси" из "Реала" в 2013-м. До этого специалист уже тренировал английский клуб с 2004 по 2007 год.

– Останусь в "Челси", пока этого хочет Абрамович, – приводит goal.com слова Моуринью. – У меня еще четыре года по контракту. Я хочу остаться. Не жду предложений от других клубов.