6:0! "Манчестер Сити" разгромил "Челси" и вернулся на первое место

"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии (6:0). Хет-триком отметился форвард Серхио Агуэро, дубль оформил нападающий Рахим Стерлинг, два результативных паса на счету защитника Александра Зинченко.

"Манчестер Сити" набрал 65 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. "Челси" с 50 баллами занимает 6-ю строчку.

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26-й тур

"Манчестер Сити" - "Челси" - 6:0 (4:0)

Голы: Стерлинг, 4 (1:0). Агуэро, 13 (2:0). Агуэро, 19 (3:0). Гюндоган, 25 (4:0). Агуэро, 56 - с пенальти (5:0). Стерлинг, 80 (6:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандинью (Сильва, 75), Де Брейне (Махрез, 68), Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 65), Стерлинг.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо (Эмерсон, 73), Канте, Жоржинью, Баркли (Ковачич, 52), Педро (Лофтус-Чик, 65), Игуаин, Азар.

Предупреждения: Жоржинью, 60. Алонсо, 69. Гюндоган, 77.

Судья: Дин.

10 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад".

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