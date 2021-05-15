35-летний вратарь «Манчестер Сити» Карсон не уверен, что ему вручат медаль за победу в АПЛ

Вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон после матча 36-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (4:3) признался, что не уверен в получении золотой медали АПЛ. 35-летний англичанин впервые за 10 лет сыграл в матче чемпионата Англии.

«Я наслаждался каждой минутой своего возвращения. Рад, что мы выиграли. В какой-то момент мне казалось, что уже забыл, каково это на самом деле играть. К сожалению, моя семья не смогла прийти на стадион в такой момент в карьере. Медаль АПЛ? Я не уверен, что мне предложат ее, но я не откажусь. Хотя должен сыграть здесь свою роль. Просто хочу продолжать поддерживать парней, как могу», — цитирует BBC Карсона.

Напомним, «Манчестер Сити» уже гарантировал себе победу в этом сезоне чемпионата Англии.