Давид Луиз может перейти в клуб Бекхэма

Защитник «Арсенала» Давид Луиз покинет лондонский клуб летом. По информации GFFN, в подписании 34-летнего бразильца заинтересован «Интер Майами».

Ожидается, что игрок покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт действует до конца июня 2021 года.

Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола.