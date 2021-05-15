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Давид Луиз может перейти в клуб Бекхэма

07:24
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз покинет лондонский клуб летом. По информации GFFN, в подписании 34-летнего бразильца заинтересован «Интер Майами».

Ожидается, что игрок покинет команду на правах свободного агента, так как его контракт действует до конца июня 2021 года.

Давид Луиз выступает за «Арсенал» с августа 2019 года. В сезоне-2020/21 футболист провел за команду 30 матчей, на его счету 2 гола.

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