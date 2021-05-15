Тухель рассчитывает на победу над «Лестером» в финале Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассчитывает на победу в финале Кубка Англии против «Лестера». Матч состоится в субботу, 15 мая, и начнется в 19.15 по московскому времени.

«Играть в финале — это другое. Это лучшее, что есть в спорте высокого уровня, он раскрывает в тебе все самое лучшее, и ты должен с этим справляться. Это большой подарок, и мы надеемся, что завтра сможем показать свой лучший футбол.

Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше. Это здорово, потому что это финал, и когда ты так близко к завоеванию трофей, ты хочешь завоевать его. В этом я ничем не отличаюсь от любого игрока или сотрудника. Мы — «Челси», и мы хотим побеждать и выигрывать трофеи, как можно больше трофеев", — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.