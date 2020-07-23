17-летний хавбек «Бирмингема» Беллингем попрощался с клубом перед уходом в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем попрощался с клубом после последней игры за команду против «Дерби» (1:3). С сезона-2020/21 17-летний англичанин будет выступать за дортмундскую «Боруссию».

— Я старался скрывать то, что происходило в последние несколько месяцев, но иногда это трудно сделать, — цитирует Goal.com Беллингема. — Я очень люблю «Бирмингем» и являюсь большим фанатом команды. Я здесь играл с 7 лет, я влюбился в этот клуб, а потом — в футбол. Расстроен тем, как все закончилось, но в то же время оптимистично настроен и смотрю в будущее с уверенностью. Хочу сказать спасибо всем за прошедший сезон. Что бы ни случилось, я всегда останусь «синим», «Бирмингем» — мой клуб, я люблю его до глубины души. Я готов умереть за него, надеюсь, я это доказал своей игрой. Буду вспоминать о выступлениях за «Бирмингем» с любовью.

Ранее стало известно, что Беллингем перейдет в дортмундскую «Боруссию» за 23 миллиона евро. В сезоне-2019/20 17-летний хавбек провел за «Бирмингем» 44 матча, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.