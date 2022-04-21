13 лет назад Аршавин оформил покер в ворота «Ливерпуля»

«Арсенал» 21 апреля 2009 года в матче чемпионата Англии сыграл вничью с «Ливерпулем» (4:4).

Покер в составе лондонского клуба оформил Андрей Аршавин. Российский форвард стал первым игроком, сделавшим покер на «Энфилде» за 63 года.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, проведя с февраля по май 2012-го в аренде у «Зенита». За «канониров» россиянин провел 145 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 46 результативных передач.