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Сегодня, 10:31

Скоулз, Дрогба, Компани и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Несколько бывших игроков вошли в Зал славы АПЛ.

В Зал славы вошли Патрик Виейра («Арсенал»), Уэйн Руни («МЮ»), Иан Райт («Арсенал»), Петер Шмейхель («МЮ»), Пол Скоулз («МЮ»), Дидье Дрогба («Челси»), Венсан Компани («Манчестер Сити») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

В Зале славы АПЛ уже находятся: Тьерри Анри («Арсенал»), Алан Ширер («Ньюкасл»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Стивен Джеррард («Ливерпуль») и Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»).

Венсан Компани
Дидье Дрогба
Серхио Агуэро
Уэйн Руни
Патрик Виейра
Пол Скоулз
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 24 5 3 75-20 77
2
 Ливерпуль 32 23 7 2 83-22 76
3
 Челси 31 18 8 5 66-27 62
4
 Арсенал 32 18 3 11 49-39 57
5
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
6
 МЮ 33 15 9 9 52-48 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 31 11 8 12 47-51 41
10
 Ньюкасл 33 10 10 13 37-55 40
11
 Брайтон 33 9 13 11 29-40 40
12
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
13
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
14
 Кр. Пэлас 32 8 13 11 43-41 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 31 8 5 18 34-53 29
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 4 : 0
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 1 : 0
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 0
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 21 1 7
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