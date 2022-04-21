Скоулз, Дрогба, Компани и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ

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Несколько бывших игроков вошли в Зал славы АПЛ.

В Зал славы вошли Патрик Виейра («Арсенал»), Уэйн Руни («МЮ»), Иан Райт («Арсенал»), Петер Шмейхель («МЮ»), Пол Скоулз («МЮ»), Дидье Дрогба («Челси»), Венсан Компани («Манчестер Сити») и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

В Зале славы АПЛ уже находятся: Тьерри Анри («Арсенал»), Алан Ширер («Ньюкасл»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Стивен Джеррард («Ливерпуль») и Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»).