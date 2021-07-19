Сборная США обыграла Канаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США в матче 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Канаду со счетом 1:0.

Единственный гол на первой минуте забил Шакил Мур.

После этого матча США с 9 очками занимают первое место в группе B, Канада с 6 очками — на второй строчке.

В другом матче тура Гаити обыграли Мартинику со счетом 2:1. Команды занимают 3-е и 4-е места в группе B.

Кубок КОНКАКАФ

Группа В

США — Канада — 1:0 (1:0)

Гол: Мур, 1.

18 июля. Канзас-Сити. Стадион «Чилдренс Мерси Парк».

Мартиника — Гаити — 1:2 (0:1)

Голы: Антуан, 3 (0:1). Фортюне, 53 (1:1). Аде, 61 (1:2).

18 июля. Фриско. Стадион «Toyota Stadium».