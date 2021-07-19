Сборная США обыграла Канаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
02:09
Сборная США в матче 3-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Канаду со счетом 1:0.
Единственный гол на первой минуте забил Шакил Мур.
После этого матча США с 9 очками занимают первое место в группе B, Канада с 6 очками — на второй строчке.
В другом матче тура Гаити обыграли Мартинику со счетом 2:1. Команды занимают 3-е и 4-е места в группе B.
Кубок КОНКАКАФ
Группа В
США — Канада — 1:0 (1:0)
Гол: Мур, 1.
18 июля. Канзас-Сити. Стадион «Чилдренс Мерси Парк».
Мартиника — Гаити — 1:2 (0:1)
Голы: Антуан, 3 (0:1). Фортюне, 53 (1:1). Аде, 61 (1:2).
18 июля. Фриско. Стадион «Toyota Stadium».
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