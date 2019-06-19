Панама обыграла Тринидад и Тобаго

Сборная Панамы обыграла команду Тринидад и Тобаго в матче 1-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0). Голы забили полузащитник "Овьедо" Йоэль Барсенас и полузащитник "Маккаби Петах-Тиква" Армандо Купер.
Золотой кубок КОНКАКАФ
Группа D
1 тур
Панама - Тринидад и Тобаго - 2:0 (0:0)
Голы: Купер, 53 (1:0). Барсенас, 69 (2:0).
Судья: Эскобедо (Мексика).
19 июня. Сент-Пол. Стадион "Альянц Филд".
Золотой кубок КОНКАКАФ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Загрузка...