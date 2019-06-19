04:31 | Футбол — Кубок КОНКАКАФ

Панама обыграла Тринидад и Тобаго

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Сборная Панамы обыграла команду Тринидад и Тобаго в матче 1-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (2:0). Голы забили полузащитник "Овьедо" Йоэль Барсенас и полузащитник "Маккаби Петах-Тиква" Армандо Купер.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа D

1 тур

Панама - Тринидад и Тобаго - 2:0 (0:0)

Голы: Купер, 53 (1:0). Барсенас, 69 (2:0).

Судья: Эскобедо (Мексика).

19 июня. Сент-Пол. Стадион "Альянц Филд".

Панама - Тринидад и Тобаго

Золотой кубок КОНКАКАФ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/concacaf-cup/

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