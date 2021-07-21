Победа над Гренадой не помогла Панаме выйти в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Панамы обыграла Гренаду в матче третьего тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ со счетом 3:1.

В составе панамцев дублем отличился Хосе Родригес, еще один мяч на счету Альберто Кинтеро. Единственный гол Гренады забил Рома Франк.

Несмотря на победу, Панама не смогла попасть в плей-офф турнира. Команда заняла третье место в группе D с 4 очками. Гренада стала последней в группе, не набрав ни одного очка. Первое место у Катара, вторым стал Гондурас.

Кубок КОНКАКАФ

Группа D

Панама — Гренада — 3:1 (2:0)

Голы: Кинтеро, 7 (1:0). Родригес, 27 (2:0). Родригес, 64 (3:0). Франк, 76 (3:1).

21 июля. Орландо. Стадион «Orlando City Stadium».