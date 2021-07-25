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Катар и Мексика вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

07:26
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Сборная Мексики в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Гондурас со счетом 3:0.

Отличились Рожелиу Фунес, Джонатан Дос Сантос и Орбелин Пинеда.

Ранее в полуфинал вышел Катар, который стал приглашенной сборной.

В полуфинале Мексика встретится с победителем матча Коста-Рика — Канада, Катар сыграет с победителем матча США — Ямайка.

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Сергей Разин все материалы автора

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