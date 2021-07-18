Сборная Гондураса победила Панаму в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Гондураса в матче 2-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Панаму со счетом 3:2.

Дубль в составе гондурасцев оформил Ромель Киото, еще один гол забил Александр Лопес. У панамцев отличились Эрик Дэвис и Сесар Янис.

После этого матча Гондурас с 6 очками лидирует в группе D, Панама с 1 очком — на третьей строчке.

Кубок КОНКАКАФ

Группа D

Панама — Гондурас — 2:3 (2:1)

Голы: Киото, 21 (0:1). Дэйвис, 32 — с пенальти (1:1). Янис, 45+1 (2:1). Лопес, 61 (2:2). Киото, 65 (2:3).

18 июля. Хьюстон. Стадион «BBVA».