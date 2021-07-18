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Сборная Катара разгромила Гренаду в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

05:22
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Сборная Катара в матче 2-го тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Гренаду со счетом 4:0.

Отличились Абдулазиз Хатем, Акрам Афиф, Мохаммед Мунтари и Али Абдулла.

После этого матча Катар с 4 очками занимает первое место в группе D, Гренада без очков — на последней строчке.

Кубок КОНКАКАФ

Группа D

Гренада — Катар — 0:4 (0:3)

Голы: Хатем, 11 (0:1). Афиф, 22 (0:2). Мунтари, 36 (0:3). Абдулла, 46 (0:4).

18 июля. Хьюстон. Стадион «BBVA».

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Сергей Разин все материалы автора

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