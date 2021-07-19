Сборная Мексики победила Сальвадор в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
07:17
Сборная Мексики в матче третьего тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Сальвадор со счетом 1:0.
Елинственный гол забил Родригес Аланис.
После этого матча Мексика с 7 очками заняла первое место в группе A, Сальвадор с 6 очками находится на второй строчке. Обе сборные вышли в плей-офф.
В другом матче сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Гватемалой со счетом 1:1. Команды заняли третье и четвертое места соответственно.
Кубок КОНКАКАФ
Группа А
Мексика — Сальвадор — 1:0 (1:0)
Гол: Родригес Аланис, 26.
19 июля. Даллас. Стадион «Cotton Bowl».
Гватемала — Тринидад и Тобаго — 1:1 (0:1)
Голы: Мур, 12 (0:1). Гордильо, 77 (1:1).
19 июля. Фриско. Стадион «Toyota Stadium».
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