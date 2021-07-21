Суринам переиграл Гваделупу на Золотом кубке благодаря голу племянника Джимми Флойда Хассельбайнка
04:26
Сборная Суринама выиграла у команды Гваделупы (2:1) на Золотом кубке КОНКАКАФ. Победный мяч забил Джимми Хассельбайнк, который является племянником известного нидерландского футболиста Джимми Флойда Хассельбайнка, игравшего за «Атлетико» и «Челси».
Суринамцы одержали первую победу в группе и с 3-мя очками покинули турнир. Гваделупцы проиграли все три встречи на групповой стадии.
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