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Суринам переиграл Гваделупу на Золотом кубке благодаря голу племянника Джимми Флойда Хассельбайнка

04:26
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Сборная Суринама выиграла у команды Гваделупы (2:1) на Золотом кубке КОНКАКАФ. Победный мяч забил Джимми Хассельбайнк, который является племянником известного нидерландского футболиста Джимми Флойда Хассельбайнка, игравшего за «Атлетико» и «Челси».

Суринамцы одержали первую победу в группе и с 3-мя очками покинули турнир. Гваделупцы проиграли все три встречи на групповой стадии.

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Евгений Козинов все материалы автора

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