Сборная США победила Ямайку в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
06:55
Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Ямайку со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Мэттью Хоппе.
В полуфинале США встретится с Катаром, который был приглашен организаторами турнира. В другом матче 1/2 финала Мексика встретится с Канадой.
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