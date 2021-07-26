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Сборная США победила Ямайку в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

06:55
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Сборная США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Ямайку со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Мэттью Хоппе.

В полуфинале США встретится с Катаром, который был приглашен организаторами турнира. В другом матче 1/2 финала Мексика встретится с Канадой.

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Сергей Разин все материалы автора

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