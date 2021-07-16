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США разгромили Мартинику

07:00
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Сборная США переиграла Мартинику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ. Американцы одержали вторую победу в двух встречах и идут на второй строчке в группе, уступая лишь по дополнительным показателям Канаде.

Таким образом, сборные США и Канады досрочно гарантировали себе выход в 1/4 финала турнира.

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Евгений Козинов все материалы автора

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