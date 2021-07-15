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Мексика разгромила Гватемалу на Золотом кубке КОНКАКАФ

07:32
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Сборная Мексики переиграла команду Гватемалы в матче 2-го тура групповой стадии Золотого кубка КОНКАКАФ. Рожелиу Фунес оформил дубль, а также один гол забил Орбелин Пинеда.

Мексиканцы с четырьмя очками занимают 2-е место в группе. Гватемальцы проиграли две встречи и идут последними.

Кубок КОНКАКАФ

Группа А

2-й тур

Гватемала — Мексика — 0:3 (0:1)

Голы: Фунес Мори, 29 (0:1). Фунес Мори, 56 (0:2). Пинеда, 79 (0:3).

15 июля. Даллас. Стадион «Коттон Боул».

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Евгений Козинов все материалы автора

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