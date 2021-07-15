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Сальвадор обыграл Тринидад и Тобаго на Золотом кубке КОНКАКАФ

05:09
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Сборная Сальвадора переиграла Тринидад и Тобаго (2:0) в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

Сальвадорцы с двумя победами лидируют в турнирной таблице группы A.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа A

2-й тур

Тринидад и Тобаго — Сальвадор — 0:2 (0:1)

Голы: Энрикес, 30 (0:1). Мартинес, 90 (0:2).

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Евгений Козинов все материалы автора

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