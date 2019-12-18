Тренер «Монтеррея»: «Может быть, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, потому Гомеса не удалили»
18 декабря 2019, 23:45
Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед после поражения от «Ливерпуля» (1:2) в полуфинале клубного чемпионата мира остался недоволен судейством. Он считает, что Джо Гомесу следовало показать вторую желтую карточку в одном из моментов.
— Там была красная карточка, поэтому я поговорил с арбитром, — приводит слова Мохамеда в своем Twitter британский журналист Джеймс Пирс. — Может быть, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, потому их игрока не удалили.
«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» и вышел в финал клубного чемпионата мира
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