Определились все участники клубного ЧМ
Стали известны все семь участников клубного чемпионата мира-2019. Последний определился в финале азиатской Лиги чемпионов. Им стал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, победивший японскую «Ураву» (2:0).
Стартует клубный ЧМ с раунда плей-офф 11 декабря. В нем хозяин турнира «Аль-Садд» из Катара примет победителя Лиги чемпионов Океании «Иенген Спорт» из Новой Каледонии.
Победитель плей-офф в четвертьфинале встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканским «Монтерреем». Победитель этой встречи выйдет на триумфатора Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль».
В другом четвертьфинале сыграют «Аль-Хиляль» и тунисский «Эсперанс», победитель Лиги чемпионов Африки. Победитель этой встречи выходит на обладателя Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго».
Финал состоится 21 декабря.