Определились все участники клубного ЧМ

Стали известны все семь участников клубного чемпионата мира-2019. Последний определился в финале азиатской Лиги чемпионов. Им стал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, победивший японскую «Ураву» (2:0).

Стартует клубный ЧМ с раунда плей-офф 11 декабря. В нем хозяин турнира «Аль-Садд» из Катара примет победителя Лиги чемпионов Океании «Иенген Спорт» из Новой Каледонии.

Победитель плей-офф в четвертьфинале встретится с победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканским «Монтерреем». Победитель этой встречи выйдет на триумфатора Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль».

В другом четвертьфинале сыграют «Аль-Хиляль» и тунисский «Эсперанс», победитель Лиги чемпионов Африки. Победитель этой встречи выходит на обладателя Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго».

Финал состоится 21 декабря.