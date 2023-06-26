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Сегодня, 21:52

Клубный чемпионат мира-2023 пройдет в Джидде

Виталий Косик
Корреспондент
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Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) и ФИФА подтвердили, что все матчи Клубного чемпионата мира-2023 пройдут в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Решение было принято после визита делегации ФИФА в Джидду для оценки хода подготовки к турниру, который пройдет с 12 по 22 декабря 2023 года. Это будет первый случай проведения Клубного чемпионата мира ФИФА в Саудовской Аравии.

«Мы рады, что Джидда с ее самыми современными объектами и репутацией города, принимающего крупные международные спортивные события, была выбрана в качестве принимающего города Клубного чемпионата мира ФИФА. Спорт является ключевой движущей силой продолжающихся преобразований в Саудовской Аравии в рамках программы «Видение 2030», благодаря которой Королевство стало одной из самых быстрорастущих и интересных стран в мировом спорте», — заявил президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль Мисехаль.

В ходе визита делегации ФИФА были проведены детальные инспекции ключевых объектов инфраструктуры, а также предлагаемые тренировочные и жилые помещения.

Источник: ФИФА
Футбол
ФИФА
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