ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира

ФИФА на совете организации приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира, начиная с 2021 года, информирует AP.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами сообщил президент организации Джанни Инфантино. По его словам, состав участников расширится до 24 команд.

Турнир планируется провести с 17 июня по 4 июля 2021 года вместо Кубка конфедераций.

По задумке организаторов, в перовм турнире от Европы будет 8 представителей, от Южной Америки – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ. Еще 1 клуб попадет на чемпионат из Океании.

Ранее сообщалось, что ведущие европейские клубы будут бойкотировать клубный чемпионат мира в случае изменения его формата.