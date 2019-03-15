Ведущие европейские клубы могут бойкотировать клубный чемпионат мира

Ведущие европейские клубы будут бойкотировать клубный чемпионат мира в случае изменения его формата, информирует немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Об этом говорится в письме главы Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Сегодня на заседании Совета ФИФА будет представлен проект расширенного Клубного чемпионата мира. Турнир планируется провести с 17 июня по 4 июля 2021 года вместо Кубка конфедераций.

По задумке организаторов, в перовм турнире от Европы будет 8 представителей, от Южной Америки – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ. Еще 1 клуб попадет на чемпионат из Океании.

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