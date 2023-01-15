ФИФА назвала арбитров клубного ЧМ
Судейский комитет ФИФА определил арбитров, которые будут работать на матчах клубного чемпионата мира. Они пройдут в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.
В список вошли 26 человек (шесть судей, 12 ассистентов и восемь видеоарбитров):
УЕФА (Европа)
Арбитры Иштван Ковач (Румыния), Антони Тэйлор (Англия);
Ассистенты Василе Маринеску, Михай Артене (оба — Румыния), Гари Бесуик, Адам Нанн (оба — Англия);
ВАР Массимилиано Иррати (Италия), Хуан Мартинес Мунуэра (Испания), Жером Бризар (Франция);
КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
Арбитр Андрес Матиас Матонте Кабрера (Уругвай);
Ассистенты Николас Таран, Мартин Соппи (оба — Уругвай);
ВАР Николас Гальо (Колумбия), Хуан Сото (Венесуэла);
КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка)
Арбитр Иван Бартон (Сальвадор);
Ассистенты Давид Моран (Сальвадор), Кэтрин Несбитт (США);
ВАР Фернандо Герреро (Мексика);
АФК (Азия)
Арбитр Ма Нин (Китай);
Ассистенты Чжоу Фэй, Чжан Чэн (оба — Китай);
ВАР Фу Мин (Китай);
КАФ (Африка)
Арбитр Мустафа Горбаль (Алжир);
Ассистенты Мокране Гурари (Алжир), Халиль Хассани (Тунис);
ВАР Редуан Джийед (Марокко).