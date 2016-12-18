В Японии завершается чемпионат мира среди клубов. В финальном матче "Реал" сыграет с чемпионом Страны восходящего солнца "Касима Антлерс". Начало - в 13:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Касима Антлерс"

Коэффициенты Winline: П1 1,15 - Н 6,89 - П2 14,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. Криштиану Роналду получил "Золотой мяч", а Зинедин Зидан на днях даже назвал португальца "лучшим игроком в истории "Реала". Утверждение тренера спорно, но мнения десятков журналистов опротестовать трудно: в этом году португалец выиграл чемпионат Европы и Лигу чемпионов, а в воскресенье может стать еще и победителем клубного чемпионата мира. Иными словами, в 2016 году Криштиану может выиграть абсолютно все международные турниры, в которых участвовал.

Для того чтобы пазл сложился, "Реалу" необходимо обыграть самую титулованную команду Японии. Интересно, что этот клуб – единственный участник чемпионата, не выигрывавший международные соревнования в этом году. Японцев включили в список участников, потому что сам чемпионат мира проходит в Стране восходящего солнца – нельзя же оставлять его без хозяев! Но "Касима" преодолела трехступенчатый барьер, начав борьбу с 1/8 финала, и добралась до решающего матча. Впервые в рамках клубного первенства планеты Европе будет противостоять Азия.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Касима Антлерс".