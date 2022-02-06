«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Джазиру» в матче клубного чемпионата мира
Прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Хиляль» играл с «Аль-Джазирой».
Команда из Саудовской Аравии разгромила соперника с теннисным счетом — 6:1.
Клубный ЧМ
2-й раунд
«Аль-Хиляль Эр-Рияд» — «Аль-Джазира Абу-Даби» — 6:1 (2:1)
Голы: Диаби, 14 (0:1). Игало, 36 (1:1). Перейра, 40 (2:1). Канно, 58 (3:1). Аль-Давсари, 78 (4:1). Марега, 88 (5:1). Каррильо, 90+2 (6:1).
Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).
6 февраля. Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».
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