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«Аль-Ахли» обыграл «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Евгений Петров
Корреспондент

«Аль-Ахли» обыграл «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Египетский «Аль-Ахли» победил мексиканский «Монтеррей» (1:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Мохамед Хани. В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с «Палмейрасом». Матч состоится 8 февраля.

Клубный чемпионат мира проходит в ОАЭ с 3 по 12 февраля.

Клубный ЧМ. 2-й раунд
05 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Аль-Ахли Каир
1:0
Монтеррей
Голы
Хани, 53 (1:0)
Судьи
Бит (Австралия)

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
2-й тайм

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 2
РБ Лейпциг 2
2-й тайм

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Монтеррей
0
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«Аль-Джазира» вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира
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