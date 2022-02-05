«Аль-Ахли» обыграл «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
«Аль-Ахли» обыграл «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
Египетский «Аль-Ахли» победил мексиканский «Монтеррей» (1:0) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Единственный мяч на 53-й минуте забил Мохамед Хани. В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с «Палмейрасом». Матч состоится 8 февраля.
Клубный чемпионат мира проходит в ОАЭ с 3 по 12 февраля.
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