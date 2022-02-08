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Сегодня, 21:26

«Палмейрас» обыграл «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Евгений Петров
Корреспондент
«Палмейрас» — «Аль-Ахли» — 2:0.
Фото Twitter

«Палмейрас» победил «Аль-Ахли» (2:0) в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира.

На 39-й минуте счет открыл Рафаэл Вейга. Дуду на 49-й минуте удвоил преимущество бразильского клуба.

На 81-й минуте египетская команда осталась в меньшинстве. С поля был удален Айман Ашраф.

В финале «Палмейрас» сыграет с победителем пары «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Челси» (Англия). Матч пройдет 9 февраля.

Клубный ЧМ. 1/2 финала
08 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Палмейрас
2:0
Аль-Ахли Каир
Голы
Вейга, 39 (1:0), Дуду, 49 (2:0)
Удаления
Ашраф 81
Судьи
Тюрпен (Франция)

ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Палмейрас
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